Torna il BUK Festival - Postorino premiata per la Storia e le storie

(Di giovedì 2 maggio 2024) Modena, 2 maggio 2024 – BUKancora una volta apre la primavera degli eventi letterari: con la sua 17/a edizione sabato 4 e domenica 5 maggionel cuore della città che da sempre lo ospita, Modena, per una full immersion vivacissima nella bibliodiversità. Due giorni da vivere nella cornice suggestiva del Chiostro di San Paolo, con tanti protagonisti e tante novità. Promosso per la direzione artistica di Francesco Zarzana e co-curato da Sara Caselli, organizzato da ProgettArte, BUKospiterà un'ampia selezione della piccola e media editoria nazionale, proponendo un cartellone di incontri con autrici e autori di tutta Italia, dedicati alle nuove uscite stagionali. Appuntamento come sempre attesissimo sarà quello dedicato al Premio Speciale BUK, in programma sabato 4 maggio alle 21: «un riconoscimento che si ...