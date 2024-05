Spazio - scoperti 27 500 nuovi asteroidi con gli algoritmi di Google Cloud

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 2 maggio 2024) Grazie aglidiè stato possibile individuare 27.500sta infatti collaborando con l’Asteroid Institute per applicare i moderni strumenti edicomputing per trovare e mappare glinel nostro sistema solare. Sono stati analizzati miliardi di rilevamenti, scoprendo in poche settimane tantiquanti ne sono stati trovati in tutto il mondo in un intero anno. Queste scoperte “ci permettono di capire meglio come è composto il sistema solare e ci aiutano a catalogare e a prevenire gli oggetti a rischio di collisione con il nostro Pianeta”. Si tratta di un progetto – viene spiegato – che “ha rivoluzionato la scoperta dei ...