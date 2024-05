La strage sul lavoro nel Napoletano - 2 morti a Lettere e Casalnuovo

Due incidenti mortali sul lavoro , proprio dopo i festeggiamenti del 1° maggio, entrambi in provincia di Napoli. La prima tragedia è avvenuta a Lettere, dove un operai o di 57 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un... Continua a leggere>>

"Ormai sul fronte della sicurezza sul lavoro abbiamo superato abbondantemente il limite di guardia. Le due morti avvenute in queste ore in altrettanti cantieri della provincia di Napoli, confermano l'inadeguatezza delle normative in vigore e la necessità di fermare questo assurdo sistema degli ...

Continua a leggere>>