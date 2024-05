Spring in Sorrento - da domani il Villaggio delle eccellenze di Coldiretti Campania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 2 maggio 2024) “in” arriva un nuovo evento organizzato da, arrivano tre giorni di allegria e prodotti a chilometro zero nel cuore della località turistica più importante della provincia napoletana. Il programma prevede tanti appuntamenti rivolti ai visitatori di ogni fascia d’età. Divertimento assicurato con le attività dell’Agriasilo e della fattoria didattica. Sapori indimenticabili con i prodottiaziende del mercato di “Campagna Amica” ed ancora tanto street food per accontentare ogni palato. Si inizia(venerdì 3 maggio 2024) per proseguire fino a sabato. Il programma prevede laboratori didattici e focus sui prodotti agroalimentari, un format efficace che accontenta tutti i visitatori. “C’è sempre maggior attenzione verso questo tipo di eventi. Sia ...