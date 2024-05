Terribile pugno a tradimento al guardalinee | stramazza a terra colpito da un membro della panchina

(Di giovedì 2 maggio 2024) Un video inchioda ildello staffche ha sferrato il devastante cazzotto in faccia al giovanein un match delle serie minori gallesi: interviene la polizia, l'uomo rischia grosso.

