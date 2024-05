Sardegna | 76enne muore travolto dal bus mentre passeggiava in bicicletta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pubblicato il 2 Maggio, 2024 L’uomo stava attraversando un incrocio e non si sarebbe fermato ad uno stop, quando è stato prima urtato, sbalzato sull’asfalto e investito dal bus. Stava attraversando inl’incrocio tra via Sarcidano e via Po, ad Assemini, e non avrebbe rispettato lo stop per poi essere urtato da un bus che l’ha prima fatto cadere rovinosamente sull’asfalto e poi l’hae investito. Giovanni Mostallino, 76 anni, originario di Assemini, è morto così questa mattina quando da poco erano passate le 11 e 30. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti il pensionato stava percorrendo via Po, in direzione del centro del paese, quando – per motivi che dovranno essere accertati dagli investigatori – è accaduto il peggio. L’uomo, infatti, sarebbe stato urtato dal bus, per poi finire sotto la parte anteriore del ...