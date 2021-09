Verissimo, anticipazioni 26 settembre: Sonia Bruganelli e Al bano tra gli ospiti (Di domenica 26 settembre 2021) Quali storie sentiremo e quali personaggi vedremo nel secondo appuntamento settimanale di “Verissimo”, domenica 26 settembre 2021 su Canale 5 alle 16.30? Nel salotto di Silvia Toffanin, oltre a Sonia Bruganelli e ad Al bano, si racconteranno anche Claudio Amendola e Carolina Marconi. Domenica 26 settembre torna l’appuntamento con “Verissimo” alle 16.30 su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e ora opinionista di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 26 settembre 2021) Quali storie sentiremo e quali personaggi vedremo nel secondo appuntamento settimanale di “”, domenica 262021 su Canale 5 alle 16.30? Nel salotto di Silvia Toffanin, oltre ae ad Al, si racconteranno anche Claudio Amendola e Carolina Marconi. Domenica 26torna l’appuntamento con “” alle 16.30 su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin., moglie di Paolo Bonolis e ora opinionista di Articolo completo: dal blog SoloDonna

