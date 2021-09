Palermo, giudice riduce l'assegno di un divorziato all’ex moglie: "E' in crisi per il Covid" (Di domenica 26 settembre 2021) Il tribunale ha accolto il ricorso di un agente di commercio: “I suoi redditi sono oggettivamente inferiori a causa della pandemia”. E' il primo caso in Italia Leggi su repubblica (Di domenica 26 settembre 2021) Il tribunale ha accolto il ricorso di un agente di commercio: “I suoi redditi sono oggettivamente inferiori a causa della pandemia”. E' il primo caso in Italia

