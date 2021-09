Villareal, Emery fa il punto sui convocati per il big match! (Di venerdì 24 settembre 2021) Unai Emery, allenatore del Villarreal e rivale dell’Atalanta in Champions, ha fatto il punto sui convocati alla vigilia del big match col Real Madrid in programma domani 25 settembre alle ore 21. Di seguito le sue parole: “Gerard Moreno e Chukwueze sono out, Pino è in dubbio. Dobbiamo prestare attenzione a ciò che dicono i dottori e i giocatori per sapere come stanno. Poi faremo le nostre valutazioni e manderemo in campo la miglior squadra possibile”. LEGGI ANCHE: Atalanta, ecco i convocati per il big match contro l’Inter! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Unai, allenatore del Villarreal e rivale dell’Atalanta in Champions, ha fatto ilsuialla vigilia del big match col Real Madrid in programma domani 25 settembre alle ore 21. Di seguito le sue parole: “Gerard Moreno e Chukwueze sono out, Pino è in dubbio. Dobbiamo prestare attenzione a ciò che dicono i dottori e i giocatori per sapere come stanno. Poi faremo le nostre valutazioni e manderemo in campo la miglior squadra possibile”. LEGGI ANCHE: Atalanta, ecco iper il big match contro l’Inter! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

sportface2016 : #Liga, il #RealMadrid ne fa sei al #Maiorca. Poker del #Villareal contro l'#Elche: è il primo successo per i ragazz… - MateoRG22 : Villareal ?? ?????Unai Emery - tonikk_ : @yngmatt10 Non solo quella con l'Arsenal è una delle poche eliminazioni per mano di un top club(non esattmente Gran… -