Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Asiago passa a Feldkirch e sale in vetta alla classifica (Di venerdì 24 settembre 2021) Uno solo incontro in questa serata di Alps Hockey League 2021-2022, ma con una squadra italiana impegnata. Asiago, infatti, era di scena in casa di Feldkirch e ne esce con una vittoria di spessore, la quarta nelle prime cinque uscite. Con questo successo la squadra allenata da Petri Mattila sale in vetta alla classifica generale con 12 punti contro i 10 di Jesenice. Domani Asiago di nuovo sul ghiaccio in casa di Lustenau e, come sempre, sabato sera ricco di incontri con 12 squadre impegnate. VEU Feldkirch – Asiago Hockey 1-3: il match prende il via con gli austriaci che dominano la scena con 14 conclusioni a 5 nel ...

