Aida Yespica in lacrime a Storie Italiane: 'Lo stupro a 7 anni? Ecco perché non ho parlato finora...' (Di venerdì 24 settembre 2021) in lacrime a Storie Italiane: ' Lo stupro a 7 anni? Non ho parlato perché la sua reazione sarebbe stata violenta '. La showgirl venezuelana è tornata a parlare della violenza sessuale subita da ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 settembre 2021) in: ' Loa 7? Non hola sua reazione sarebbe stata violenta '. La showgirl venezuelana è tornata a parlare della violenza sessuale subita da ...

leggoit : Aida Yespica in lacrime a Storie Italiane: «Lo stupro a 7 anni? Ecco perché non ho parlato finora...» - DonnaGlamour : Confessione shock di Aida Yespica: “Ho subìto degli abusi a sette anni” - zazoomblog : Aida Yespica nuovo look supera ogni latitudine: make up e capelli – FOTO - #Yespica #nuovo #supera #latitudine: - redazionerumors : Aida Yespica scoppia in un pianto disperato in tv, ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane su @RaiUno Leggi… - UnioneSarda : Aida Yespica in lacrime: “Stuprata a 7 anni, non riesco ad avere rapporti sessuali normali” -