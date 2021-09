“Centrocampo del Napoli al top grazie ad Anguissa! “: le dichiarazioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Sampdoria-Napoli è appena finita a Marassi. La squadra di Luciano Spalletti si è imposta con un netto 0-4 ai danni della formazione di D’Aversa. Sotto i riflettori, però, un’altra convincente prestazione di Zambo Anguissa, centrocampista dei partenopei. Ad elogiarlo, in cabina di commento, è stato Stefan Schwoch chè ha commentato così la prestazione del calciatore: “Con Anguissa, il Napoli è il Centrocampo più forte della Serie A, questo Napoli con lui è ingiocabile. E’ un giocatore spettacolare, non ha sbagliato niente, neanche un intervento. E’ stato straordinario”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) Sampdoria-è appena finita a Marassi. La squadra di Luciano Spalletti si è imposta con un netto 0-4 ai danni della formazione di D’Aversa. Sotto i riflettori, però, un’altra convincente prestazione di Zambo Anguissa, centrocampista dei partenopei. Ad elogiarlo, in cabina di commento, è stato Stefan Schwoch chè ha commentato così la prestazione del calciatore: “Con Anguissa, ilè ilpiù forte della Serie A, questocon lui è ingiocabile. E’ un giocatore spettacolare, non ha sbagliato niente, neanche un intervento. E’ stato straordinario”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

acmilan : Constantly in the thick of the action, Tonali is the @emirates MVP for #JuveMilan ?? Il faro del nostro centrocampo… - Marco7793 : @senzafollowers Il problema è molti metri prima secondo me. Facciamo fatica a scavalcare la linea del centrocampo avversaria. - PasquenLe : L'ultima volta che giocò la Roma il giorno del mio compleanno ero ad Amsterdam, leggermente alterato, e Destro Matt… - Mave107 : @CucchiRiccardo Difesa terribile! Ripresa del gioco da fondo campo insensata. Centrocampo fisicamente in balia cost… - Daceportuguese : @Roddy83 Una punta 'trasformata' in tuttocampista perché le pippe del centrocampo non sanno muoversi ma nemmeno cor… -