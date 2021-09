Bollette, consumatori: “Eliminare oneri di sistema non basta per sterilizzare gli aumenti. I costi per le famiglie saliranno comunque” (Di giovedì 23 settembre 2021) L’eliminazione degli oneri di sistema dalle Bollette annunciata da Mario Draghi non accontenta né i consumatori né i partiti che sostengono il governo, da cui arriva la richiesta di interventi strutturali. L’Unione nazionale consumatori calcola che la misura anticipata dal premier non basterà a sterilizzare totalmente gli aumenti di luce e gas che ammonteranno comunque su base annua ad oltre 100 euro per la luce e 260 euro per il gas. “Per una famiglia tipo, considerati i dati del secondo trimestre 2021, prima cioè del taglio da 1,2 miliardi avvenuto a giugno, l’annullamento totale degli oneri implicherebbe, su una bolletta media per la luce pari a 562 euro (non riferita all’anno scorrevole), una riduzione pari a 113 euro, a fronte, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) L’eliminazione deglididalleannunciata da Mario Draghi non accontenta né iné i partiti che sostengono il governo, da cui arriva la richiesta di interventi strutturali. L’Unione nazionalecalcola che la misura anticipata dal premier non basterà atotalmente glidi luce e gas che ammonterannosu base annua ad oltre 100 euro per la luce e 260 euro per il gas. “Per una famiglia tipo, considerati i dati del secondo trimestre 2021, prima cioè del taglio da 1,2 miliardi avvenuto a giugno, l’annullamento totale degliimplicherebbe, su una bolletta media per la luce pari a 562 euro (non riferita all’anno scorrevole), una riduzione pari a 113 euro, a fronte, ...

Advertising

consumatori : RT @Antonelli_UNC: Per #bollette #luce e #gas, basta che il #GovernoDraghi azzeri oneri di sistema per evitare stangata? Purtroppo no! Ecc… - Antonelli_UNC : Per #bollette #luce e #gas, basta che il #GovernoDraghi azzeri oneri di sistema per evitare stangata? Purtroppo no… - HelpConsumatori : RT @sabrybergamini: #bollette #energia @consumatori @codacons Prezzo elettricità e gas, Draghi: elimineremo oneri di sistema per l’ultimo t… - sabrybergamini : #bollette #energia @consumatori @codacons Prezzo elettricità e gas, Draghi: elimineremo oneri di sistema per l’ulti… - fisco24_info : Aumento bollette 2021 luce e gas, il costo per famiglia: La stima dell'Unione nazionale consumatori… -