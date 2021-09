Il Principe della Cambogia acquista un club | nasce un nuovo PSG?

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Uno scenario che avrebbe del clamoroso vede ildi, Norodom Ravichak, intento adre il Saint-Étienne. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, difatti, il nipote dell’ex re diavrebbe confermato la volontà dire ilfrancese: “È vero che mi sono offerto come candidato per comprare il Saint-Étienne. Non vengo qui per effettuare una transazione finanziaria. Voglio investire a lungo termine e prendermi cura di Saint-Étienne. Se ci accorderemo, fornirò loro mezzi finanziari sufficienti per realizzare le loro ambizioni e far tornare il Saint-Étienne allo splendore di un tempo“. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.