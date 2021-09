Qualificazioni Mondiali femminili 2023, Croazia-Italia interrotta per mancanza di elettricità (Di martedì 21 settembre 2021) Croazia-Italia viene momentaneamente interrotta. Il match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile del 2023 è stato sospeso per mancanza di elettricità allo stadio mentre le azzurre erano ampiamente in vantaggio 4-0. Si prevede uno stop di circa mezz’ora per provare a risolvere il problema tecnico e, pertanto, la partita non riprenderà prima delle 19:20. SEGUI IL LIVE DEL MATCH 19:15 – Possibile ripresa tra 15 minuti. 19:30 – Ci sono ancora problemi tecnici. 19:45 – Siamo in attesa di capire se riusciranno a risolvere i problemi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021)viene momentaneamente. Il match valevole per leaidi calcio femminile delè stato sospeso perdiallo stadio mentre le azzurre erano ampiamente in vantaggio 4-0. Si prevede uno stop di circa mezz’ora per provare a risolvere il problema tecnico e, pertanto, la partita non riprenderà prima delle 19:20. SEGUI IL LIVE DEL MATCH 19:15 – Possibile ripresa tra 15 minuti. 19:30 – Ci sono ancora problemi tecnici. 19:45 – Siamo in attesa di capire se riusciranno a risolvere i problemi. SportFace.

KenartsTheKing : RT @21daffodils: Rendiamoci conto di in che stadi e in che condizioni devono ancora giocare le ragazze E questa non è manco un'amichevole,… - lifeelsee : qualificazioni ai mondiali, neanche fosse la partita dei pulcini aiuto - sportface2016 : Qualificazioni Mondiali femminili 2023, #CroaziaItalia interrotta per mancanza di elettricità - 21daffodils : Rendiamoci conto di in che stadi e in che condizioni devono ancora giocare le ragazze E questa non è manco un'amich… - Raccoons_girl : Dopo la Moldova, mo la Croazia, cioè l'obiettivo di ste qualificazioni non sono i mondiali, ma è pura sopravvivenza… -