Napoli, Meret va via? Sfida alla big per il nuovo portiere (Di martedì 21 settembre 2021) Il Napoli di Luciano Spalletti sembra voler puntare su Alex Meret da titolare. Il portiere friulano attualmente è out per infortunio ma ieri è tornato nella lista dei convocati. Nel mercato estivo ci sono state diverse voci sul suo futuro, visto il minutaggio ridotto della scorsa stagione. Il Napoli e Spalletti, però, hanno dato sicurezze importanti all'ex SPAL che alla fine è rimasto e si era imposto da titolare. L'infortunio potrebbe aver tolto di nuovo qualche certezza a Meret e la domanda che si fanno i tifosi riguarda il suo futuro. Alex Meret sarà il portiere del Napoli anche nella prossima stagione? Sulle sue tracce in passato c'era l'Inter che sta ancora cercando un sostituto di Samir Handanovic. E se ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 settembre 2021) Ildi Luciano Spalletti sembra voler puntare su Alexda titolare. Ilfriulano attualmente è out per infortunio ma ieri è tornato nella lista dei convocati. Nel mercato estivo ci sono state diverse voci sul suo futuro, visto il minutaggio ridotto della scorsa stagione. Ile Spalletti, però, hanno dato sicurezze importanti all'ex SPAL chefine è rimasto e si era imposto da titolare. L'infortunio potrebbe aver tolto diqualche certezza ae la domanda che si fanno i tifosi riguarda il suo futuro. Alexsarà ildelanche nella prossima stagione? Sulle sue tracce in passato c'era l'Inter che sta ancora cercando un sostituto di Samir Handanovic. E se ...

