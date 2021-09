LIVE – Moviola Atalanta-Sassuolo | tutti gli episodi dubbi | arbitra Massa

(Di martedì 21 settembre 2021) La direttadelladi, sfida valida come anticipo della quinta giornata di Serie A 2021/2022. Partita che si preannuncia ricca di spettacolo quella che andrà in scena al Gewiss Stadium. Gli orobici sono alla ricerca di una prestazione convincente dopo un avvio incerto, ma la squadra di Dionisi ha già dimostrato di poter far male, se in serata. Fischio d’inizio alle 20:45,Davide. Di seguito analizzeremoglida. AGGIORNA LA DIRETTA SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moviola

Allo stadio Dall'Ara, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Bologna e Genoa: sintesi, tabellino, risultato,e cronacaAllo stadio 'Dall'Ara', Bologna e Genoa si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Genoa 0 - 0 ...Al Gewiss Stadium, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Atalanta e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato,e cronacaAl 'Gewiss Stadium', Atalanta e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Sassuolo 0 ...La diretta live della moviola di Atalanta-Sassuolo, sfida valida come anticipo della quinta giornata di Serie A 2021/2022. Partita che si preannuncia ricca di spettacolo quella che andrà in scena al G ...13' Occasione Napoli – Insigne riceve palla sulla sinistra, controlla e si accentra lasciando partire il suo classico tiro a giro. 79' Tiro Napoli – Mario Rui ci prova col mancino, Silvestri ci mette ...