La nonna di Eitan: “Tratterremo il bambino in Israele con ogni mezzo, lo abbiamo già iscritto a scuola” (Di lunedì 20 settembre 2021) ”Ci stiamo preparando ad adottare tutti i mezzi necessari perché Eitan resti in Israele”, possa ”frequentare una scuola israeliana”, crescere ”in un ambiente israeliano e con una famiglia calorosa e amorevole che conosce dalla nascita’‘. Così la nonna materna dell’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, Esther (Etty) Peleg, in un’intervista alla televisione israeliana N12. “Al momento trascorre solo del tempo con la sua famiglia, abbiamo preparato la cena di Shabbat insieme ed è avvolto dall’amore e dalla gioia”, ha detto la donna. Eitan avrebbe dovuto iniziare la scuola in Italia, ma… Eitan avrebbe dovuto iniziare la prima elementare in Italia, ma la nonna materna ha spiegato che “abbiamo ottenuto un permesso ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 settembre 2021) ”Ci stiamo preparando ad adottare tutti i mezzi necessari perchéresti in”, possa ”frequentare unaisraeliana”, crescere ”in un ambiente israeliano e con una famiglia calorosa e amorevole che conosce dalla nascita’‘. Così lamaterna dell’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, Esther (Etty) Peleg, in un’intervista alla televisione israeliana N12. “Al momento trascorre solo del tempo con la sua famiglia,preparato la cena di Shabbat insieme ed è avvolto dall’amore e dalla gioia”, ha detto la donna.avrebbe dovuto iniziare lain Italia, ma…avrebbe dovuto iniziare la prima elementare in Italia, ma lamaterna ha spiegato che “ottenuto un permesso ...

