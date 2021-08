LIVE – Francia-Argentina 2-0 (25-22, 25-19, 0-0), semifinale volley Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 5 agosto 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Francia-Argentina, incontro valevole per le semifinali del torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. I sudamericani hanno sconfitto sorprendentemente l’Italia e tenteranno di far male anche ai francesi, seppur i transalpini abbiano la sorte nelle proprie mani e possano far leva sulla maggiore qualità tecnica che li caratterizza a discapito degli avversari. L’Argentina, dal canto suo, ha dimostrato di poter dare filo da torcere a qualsiasi selezione nazionale. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) Ile latestuale di, incontro valevole per le semifinali del torneo dimaschile delle Olimpiadi di. I sudamericani hanno sconfitto sorprendentemente l’Italia e tenteranno di far male anche ai francesi, seppur i transalpini abbiano la sorte nelle proprie mani e possano far leva sulla maggiore qualità tecnica che li caratterizza a discapito degli avversari. L’, dal canto suo, ha dimostrato di poter dare filo da torcere a qualsiasi selezione nazionale. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo ...

