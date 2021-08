L'addio di Valentino Rossi, "a fine stagione lascio la Moto Gp" (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - Valentino Rossi a fine stagione si ritirerà dalle corse nella Moto Gp. “Ho deciso di fermarmi a fine stagione", ha annunciato il 42enne pilota in una conferenza stampa in vista del GP di Stiria, in Austria, "è dura prendere questa decisione, avrei voluto correre per altri 25 anni ma è arrivato il momento di dire basta. Purtroppo, quindi, questa sarà l'ultima metà stagione come pilota MotoGP”. Il Dottore ha iniziato la carriera nel 1996 con l'esordio nella 125 e che lo ha portato a vincere nove titoli mondiali, distribuito fra tutte ... Leggi su agi (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI -si ritirerà dalle corse nellaGp. “Ho deciso di fermarmi a", ha annunciato il 42enne pilota in una conferenza stampa in vista del GP di Stiria, in Austria, "è dura prendere questa decisione, avrei voluto correre per altri 25 anni ma è arrivato il momento di dire basta. Purtroppo, quindi, questa sarà l'ultima metàcome pilotaGP”. Il Dottore ha iniziato la carriera nel 1996 con l'esordio nella 125 e che lo ha portato a vincere nove titoli mondiali, distribuito fra tutte ...

