Lukaku al Chelsea | il belga pronto a lasciare l’Inter | quanto guadagnerà

(Di mercoledì 4 agosto 2021), ilè molto vicino al ritorno in Premier League. Ecco lo stipendio offerto dai Blues all’attaccante delRomelu, attaccante delin orbita(Gettyt Images)Ilè in forte pressing super riportarlo a Londra dopo ben 10 anni. Ilinfatti, ha già militato nei Blues da giovanissimo, collezionando 15 presenze. La società londinese avrebbe fatto recapitare alun’offerta da più di 100 milioni di euro più il cartellino ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - DiMarzio : @Inter e #Lukaku sarà addio. Il belga ha fatto sapere che vuole il @ChelseaFC. Ora manca l'accordo tra #Inter e… - Zeno45740934 : @PaPaganini Gli interisti che la leggono, devono arrivarci da soli...?? + 400 mln ?? - 375 mln ??? #Lukaku- #Chelsea… - moruz87 : RT @Gazzetta_it: Lukaku saluta Inzaghi e l'Inter: addio certo, si attende l'offerta da 130 milioni del Chelsea -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku Chelsea

Romeluad un passo dall'addio all'Inter e la tifoseria nerazzurra si scalda. Il centravanti belga pare destinato a passare al, che offre all'attaccante un ingaggio top. Resta da raggiungere l'...1 La sua volontà era quella di rimanere ancora all' Inter , ma l'assalto deldi questi giorni sta facendo vacillare Romelu, che sta valutando sempre più seriamente l'ipotesi di un addio ai nerazzurri e di un ritorno a Stamford Bridge.Romelu Lukaku vuole lasciare l'Inter per il Chelsea e l'avrebbe già fatto sapere ai nerazzurri. Come riporta il giornalista SkyGianluca Di Marzio sul proprio sito, l'offerta dei ...Calciomercato Inter, manca sempre meno alla cessione di Romelu Lukaku. Simone Inzaghi ha già indicato i sostituti ...