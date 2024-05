Muffin ai lamponi

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 4 maggio 2024) I sono dei dolcetti super golosi, morbidi e tempestati di frutta, intera o a pezzi, nell’impasto. Per non far mancare all’occhio la sua parte, vengono anche guarniti da un lampone e da zucchero a velo come se piovesse. Piaceranno a grandi e piccini, sono perfetti per ogni occasione: per colazione, per merenda, a fine pasto e soprattutto sulla tavola imbandita per una festicciola di compleanno. Prepararli è semplicissimo: basta miscelare in una ciotola gli ingredienti secchi, in un’altra terrina quelli liquidi, unire i due composti, realizzare l’impasto e introdurre la frutta a pezzettini. Cuociono in meno di venti minuti e spariscono alla velocità della luce. Che ne dite di cucinarli insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia! : ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 1 uovo 110 g di zucchero 120 ml di latte 200 g di farina 8 gr di lievito per dolci 1 ...