Ristoratrice suicida a Lodi - procura chiede archiviazione per il caso di Giovanna Pedretti

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 4 maggio 2024) (Adnkronos) – Ladiha avanzato oggi la richiesta didel procedimento in relazione al fascicolo aperto nel registro ignoti per istigazione o aiuto al suicidio relativo a, ladi Sant'Angelogiano che si è gettata nel Lambro, dopo essere finita al centro di una bufera mediatica per aver