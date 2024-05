Ex Milan - data e orario dell’intervista di Maldini a ‘Radio TV Serie A con RDS’

(Di sabato 4 maggio 2024) Paolo, ex direttore tecnico del, ha rilasciato un'intervista a 'Radio TVA con RDS': ecco quando andrà in onda

arriva l'annuncio sui social : Paolo Maldini , ex capitano ed ex dirigente del Milan , è pronto a parlare . Ecco i dettagli del suo intervento Continua a leggere>>

L'annuncio di Paolo Maldini e le parole di Julen Lopetegui sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan Continua a leggere>>

Paolo maldini pronto al “ritorno”: l’annuncio social - Nelle scorse ore è arrivato un annuncio riguardante Paolo maldini, l'ex dirigente del milan è pronto per tornare "protagonista". Continua a leggere>>

Ds Monza: 'Juve-Di Gregorio e le offerte per Colpani vi dico tutto. maldini e Carboni...' - Il direttore sportivo del Monza, Michele Franco, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare dei programmi del club brianzolo in vista dell`estate con tanti. Continua a leggere>>

milan, Paolo maldini torna a parlare: annuncio ufficiale sui social - Paolo maldini, a breve, tornerà a parlare. Alessandro Alciato lo annuncia ufficialmente sui social. Parlerà anche di milan Il mondo rossonero ha Paolo maldini nel cuore. A dire il vero il rapporto d’ ... Continua a leggere>>