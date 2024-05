Albero si abbatte sul tetto di un’azienda - gru e autoscala per rimuoverlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Viareggio, 4 maggio 2024 – Paura nella serata di ieri, 3 maggio, a Viareggio dove un grossoè caduto suldi un fabbricato di proprietà della ditta Versilia Survey in via Paolo Savi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio. Nel complesso intervento è stato necessario l’utilizzo di un’autogrù e di un'. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione della pianta e alla messa in sicurezza dell'area. Secondo quanto risulta non ci sarebbero persone coinvolte nell’incidente.