Studenti con disturbi dell’apprendimento esclusi dalla gita | scoppia la polemica in una scuola di Torino

(Di sabato 4 maggio 2024) È bufera sull’istituto comprensivo statale Niccolò Tommaseo didopo che alcuniconsono stati lasciati a casa da unaa Milano. Laaveva organizzato la possibilità di partecipare al progetto «Riconnessioni», che impegna i ragazzi di 14 e 15 anni in un podcast della redazione di Radio24. Tuttavia, potevano essere ammessi massimo 15. L’istituto, secondo quanto riferisce La Stampa, ha così inviato una comunicazione ai genitori precisando che «il criterio scelto per la selezione dei 15 è quello del merito. Gli allievi partecipanti sono stati selezionati in base agli esiti del primo quadrimestre e alle necessità di recupero». Coloro che avevano una media inferiore all’8 o bisogno di recupero sono stati ...

“Il coraggio di affrontare il disturbo alimentare“: è questo il titolo dell’incontro dedicato agli studenti delle scuole superiori che ieri mattina hanno affollato la Sala dei Notari, in occasione della Giornata Nazionale sui disturbi Alimentari: un incontro organizzato per sensibilizzare i ... Continua a leggere>>

Negli ultimi anni abbiamo verificato un costante aumento dei disturbi del neurosviluppo all’interno del contesto scolastico, tanto che mi capita spesso di parlarne a lezione dicendo che chi parla di emergenza non ha idea della realtà: non è emergenza, ma norma. Gli insegnanti e i genitori sono ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: < 1 minutoTre studenti e due insegnanti, facenti parte di una comitiva in gita scolastica da Salerno e che alloggiavano in un albergo di Montecatini Terme (Pistoia), sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di Pescia (Pistoia), perché accusavano Disturbi ... Continua a leggere>>

Veleni, rumori e deforestazione raccontati dagli studenti - studenti del liceo e Itis Hensemberger affrontano l'impatto antropico sull'ambiente con creatività e impegno, presentando lavori originali e coinvolgenti durante un progetto di alternanza scuola-lavor ... Continua a leggere>>

studenti affetti da disabilità, in Australia terminano i fondi destinati - A livello globale l’integrazione dei soggetti più deboli, siano questi provenienti da situazioni socio-economiche non rosee o affetti da disturbi di apprendimento ... scolastica in difficoltà. Per gli ... Continua a leggere>>

Gli studenti del Fossombroni a Todi per l’Euroschool Festival - GROSSETO - Giornate intense ma ricche di soddisfazione per gli studenti del Fossombroni che hanno partecipato al Talent in the World Schools, l’Euroschool ... Continua a leggere>>