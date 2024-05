Formula 1 - Leclerc si toglie i sassolini | sbagli due Q3 e la gente parla

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2024) Charlestorna grande protagonista. Dopo gli ultimi gran premi altalenanti e qualche errore in qualifica, il pilota monegasco ha risposto presente. L’appuntamento a Miami entra nel vivo e le Ferrari si candidano ad un ruolo da protagonista alle spalle di Max Verstappen. Il campione del mondo in carica ha conquistato la pole nelle qualifiche della gara sprint ed è di diritto il favorito alla vittoria. Subito dietro proprio, in seconda fila Perez e Ricciardo. Le dichiarazioni di“Le qualifiche sono state il mio punto debole per due gare di fila. Era difficile, perché ho fatto solo un giro nelle libere prima di dover spingere a tutta in qualifica, ma ho trovato subito il feeling”, sono le prime parole del monegasco.sidalla scarpa dopo le ...