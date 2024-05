Aquilani | Leverbe si opera - noi concentrati per ottenere sei punt - poi si vedrà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Pisa, 4 maggio 2024 - Prima della sfida decisiva al Sud Tirol il tecnico Albertoha presentato il match dalla sala stampa dell'Arena Garibaldi. Come stanno i giocatori? “La situazione è un po’ da valutare. Bisognerà aspettare l’allenamento.si opererà lunedì, Veloso sicuramente non rientra e ci sono altri due giocatori da valutare. Questa è la terza partita della settimana e abbiamo avuto un po’ di difficoltà. Fortunatamente abbiamo una rosa lunga e la cosa non mi preoccupa”. Quanto ci credete ancora in questa difficile rincorsa playoff? “Dobbiamo cercare di vincere due partite. Se noi pensiamo prima a fare il nostro, poi capiremo cosa succederà. Il focus dovrà essere sulla gara di domani. Sarà una partita da interpretare in maniera giusta, per fare in modo che non ci siano rimpianti”. E’ possibile che sia la sua ultima partita ...