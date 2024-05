Anniversario Esercito - Meloni ringrazia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 4 maggio 2024) 11.10 "Desidero ancora una voltare tutti gli uomini e le donne in uniforme per lo straordinario lavoro che svolgono ogni giorno". Così la premiersui social nel 163esimodi costituzione dell'. "Non fate mai mancare la vostra professionalità e la vostra generosità in Patria come all'estero", ha scritto la premier. Gratitudine anche dai presidenti di Senato e Camera,La Russa e Fontana."Tutti i giorni (...) sacrificano i loro interessi per il bene della democrazia e della sicurezza",ha affermato La Russa.