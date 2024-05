Manfredi - Napoli importante per Europa e Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ moltoche si sia ritornati in questa prospettiva di unache non guarda a se stessa ma guarda alla dimensione europea ed euro mediterranea. Perché è il luogo naturale nel qualepuò dare un contributo, può avere una funzione moltoper l’, come grande ponte verso l’Africa, verso ilallargato e poi può anche svilupparsi in una dimensione internazionale”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, a margine dell’incontro su “Il futuro del sud e del”, promosso adal quotidiano Domani. “Sesi chiude in se stessa – secondo– si chiude in un provincialismo ...