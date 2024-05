USA | mercato del lavoro rallenta Ma è presto per taglio tassi

(Di sabato 4 maggio 2024) La crescita dei posti dinegli Stati Uniti èta più del previsto nel mese di aprile, gli aumenti salariali annuali si sono raffreddati, e il tasso di disoccupazione è aumentato lievemente. Questi dati macroeconomici, a priva vista negativi, sono valutati invece positivamente dai mercati, in quanto sarebbero un segno che l’economia a stelle e strisce si sta raffreddando, consentendo alla banca centrale di tagliare i. È comunque è probabilmente troppoper aspettarsi che la Federal Reserve inizi a tagliare idi interesse prima di settembre, dato che ildelrimane piuttosto teso. I dati sugli occupati Secondo i dati pubblicati venerdì dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione negli USA è salito al 3,9% ad ...

come sta il mercato del lavoro in Italia ? Potrebbe andare meglio. Attualmente infatti ci sono due sfide che stanno caratterizzando e mettendo sotto pressione il nostro mercato del lavoro : lavoratori introvabili e competenze che preferiscono l’estero. Partiamo dalle buone notizie. A livello di ... Continua a leggere>>

Pmi puntano su benessere aziendale per 'rubarsi' dipendenti - Al Nord le imprese si 'rubano' i dipendenti più bravi e per frenare il fenomeno, rileva la Cgia, le Pmi stanno aumentando il benessere aziendale. In Lombardia la qualità del lavoro e, conseguentemente ... Continua a leggere>>

OCCUPAZIONE, CRESCITA SPRINT: PIÙ POSTI DI lavoro PER TUTTI - Secondo i dati Istat a marzo registrati 425mila occupati in più rispetto al 2023, crescita dell'occupazione per uomini, donne e giovani. Continua a leggere>>

