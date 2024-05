A Giugliano controlli dei Carabinieri | tra i denunciati anche un 17enne per droga

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoin città:della compagnia dihanno presidiato le strade della movida e le piazze più importanti. Denunciato per detenzione dia fini di spaccio undel posto. Addosso, poi sequestrati, 14 grammi di hashish. Ancoranelle tasche di un 31enne: ihanno rinvenuto 5 dosi di cocaina. Sarà denunciato. Stessa sorte per un 20enne di Qualiano, sorpreso in strada con un nunchaku artigianale. Risponderà di porto abusivo di armi. Guida in stato di ebbrezza ciò che viene contestato ad un 52enne napoletano, al volante nonostante un tasso alcolemico ben oltre il consentito. Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada: saranno più di 40 quelle notificate alla fine del servizio. ...

