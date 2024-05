Capello | Milan - ecco cosa mi piace di Conceicao E sulle alternative …

Panchina Milan, il club è in cerca di un allenatore per il dopo Stefano Pioli: l’ex tecnico rossonero Fabio Capello ha le idee chiare… Panchina Milan, l’ex tecnico rossonero Fabio Capello ha le idee chiare su chi potrebbe essere il sostituto di Stefano Pioli View this post on ... Continua a leggere>>