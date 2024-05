Ho capito che dovevo mandarlo a casa Belen Rodriguez vuota il sacco su Elio Lorenzoni

Personaggi tv. Belen ed Elio Lorenzoni , il retroscena choc sulla separazione: “Sono volati coltelli” – Belen Rodriguez e Cecilia stanno per tornare in tv. Le due sorelle hanno deciso di partecipare al game show firmato Prime Video, Celebrity Hunted. Le showgirl sono state ospiti di Alessandro ... Continua a leggere>>

Belen Rodriguez e la sorella Cecilia sono le grandi protagoniste della nuova stagione di Celebrity Hunted, dunque sono in coppia per scappare dagli “Hunter” nel programma. Le prime puntate sono in uscita e nel frattempo le due sono state ospiti di Catteland, il programma di Radio Deejay condotto ... Continua a leggere>>

belen Rodriguez: “Con elio volati coltelli. Non andava d’accordo con mia mamma” - belen Rodriguez ha parlato per la prima volta della fine della storia con elio Lorenzoni. Ospite del programma radiofonico di Alessandro Cattelan (Catteland), ha spiegato come mai è finita la storia c ... Continua a leggere>>

belen Rodriguez rivela tutto: "elio Sono volati coltelli. Ho capito che.." - La Rodriguez ha deciso raccontare per la prima volta il vero motivo della rottura con l'imprenditore ... Continua a leggere>>

belen, la frecciatina agli ex: «Parlare evita che le connessioni si rompano. Lorenzoni È finita perché litigava con mamma». Il nuovo flirt - belen Rodriguez, a breve con la sorella Cecilia nel reality show "Celebrity Haunted", condivide spesso sui social musica e poesie. In una si è dedicata ... Continua a leggere>>