(Di sabato 4 maggio 2024) MONTEMARCIANO Una fatale puntura di: per questo sarebbe morto, 55enne originario di Marina di Montemarciano, da decenni trasferito in Canada. Era in vacanza con la famiglia a...

Muore mentre è in vacanza a Cuba con la famiglia: addio a paolo - Aveva 55 anni. Causa della morte un'embolia probabilmente causata dalla puntura della zanzara killer paolo tofani, 55enne di Marina di Montemarciano che da decenni vive in Canada è morto mentre era in ... Continua a leggere>>

Colpito da un’embolia, paolo tofani muore a Cuba. Il sospetto: ucciso dalla zanzara killer - MONTEMARCIANO Una fatale puntura di zanzara: per questo sarebbe morto paolo tofani, 55enne originario di Marina di Montemarciano, da decenni trasferito in Canada. Era in vacanza con la famiglia ... Continua a leggere>>

Montemarciano Deceduto a Cuba per embolia, la causa una puntura della zanzare tigre - Montemarciano – E’ molto probabile che la morte di paolo tofani, 55enne di Marina di Montemarciano che da decenni viveva in Canada e che era in vacanza con la famiglia a Cuba, sia stata causata da una ... Continua a leggere>>