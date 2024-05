(Di sabato 4 maggio 2024) Massimilianoè pronto alla sfida con Daniele De Rossi. L`allenatore dellaha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia...

Kenan Yildiz potrebbe salutare i bianconeri in caso di permanenza di Massimiliano Allegri : questa la situazione Kenan Yildiz , attaccante della Juventus , potrebbe salutare i colori bianconeri nel caso Allegri dovesse rimane re. Secondo Gazzetta.it, il turco seguirebbe le orme di Matias Soulé ovvero ... Continua a leggere>>

La Juventus, dopo i tre pareggi consecutivi contro Torino, Cagliari e Milan, vuole assolutamente conquistare la vittoria contro la Roma nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La formazione bianconera ha bisogno di portare a casa i tre punti per ... Continua a leggere>>

La Juventus, dopo i tre pareggi consecutivi contro Torino, Cagliari e Milan, vuole assolutamente conquistare la vittoria contro la Roma nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La formazione bianconera ha bisogno di portare a casa i tre punti per ... Continua a leggere>>

juventus, allegri: 'Yildiz non parte per Roma' - Massimiliano allegri è pronto alla sfida con Daniele De Rossi. L`allenatore della juventus ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul. Continua a leggere>>

Roma, De Rossi: "allegri ha fatto la storia. Europa Nulla è compromesso" - Dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen nell'andata delle semifinali di Europa League , la Roma di Daniele De Rossi affronterà la juventus - match valido per la 35esima giornata di Serie A - all' ... Continua a leggere>>

Roma-juventus, Rigoni: “Bianconeri con l’obbligo di vincere. E’ un club che deve fare di più” - Dopo lo 0 a 0 arrivato contro il Milan la juventus si prepara per il prossimo big match. All’Olimpico domani, con fischio di inizio alle ore 20.45, i bianconeri se la dovranno vedere contro la Roma di ... Continua a leggere>>