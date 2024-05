Invisibile - invivibile | il nuovo libro di Giovanni Grasso

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 4 maggio 2024) Dopo tre fortunati romanzi a sfondo storico, il primo sul legame proibito tra un ebreo tedesco e una silfide ariana, il secondo sull’impresa impossibile del grecista e aviatore Lauro De Bosis, che sfida la sorte per lanciare volantini anti regime fascista su Roma e finisce per inabissarsi nel Tirreno, e infine il terzo sulla misteriosa scomparsa di un soldato nella Grande guerra, stavolta il consigliere per la comunicazione del presidente della Repubblica,, dà libero corso alla sua immaginazione con un giallo esistenziale, (L’amore non lo vede nessuno, Rizzoli, 240 pp., 19 euro), ma in chiave di “moralità leggendaria”. La storia è semplice e sempre avvolta nel mistero. Una giovane donna muore in un incidente d’auto. Guidava veloce e in modo sregolato così come viveva. Ma di lei si sa poco. Persino la famiglia è costretta alle ...