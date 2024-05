Atalanta favorita nella corsa Champions | lunedì i nerazzurri possono agganciare la Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Bergamo, 4 maggio 2024 – Obiettivo quarto posto per l’. Con cinque partite ancora da giocare, con 15 punti a disposizione, la Dea regine di coppe è diventata anche la. Il quinto posto ormai è a portata di mano, complice un calendario favorevole per l’sesta a 57 punti, a soli due punti dallache domenica sera affronterà all’Olimpico la Juventus, mentre iavrannoun’agevole trasferta sul campo della già retrocessa Salernitana. In caso di vittoria all’Arechi l’aggancio ai giallorossi, o addirittura il sorpasso, si potrebbero verificare già prima dello scontro diretto al Gewiss di domenica 12 maggio, in cui i bergamaschi avranno il vantaggio di giocare davanti al ...