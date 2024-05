Forio d’Ischia | si lancia sui carabinieri per prendere la pistola

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 4 maggio 2024): Finisce in manette un 19enne. Tenta di rubare un’auto ilo rintracciano e lui si scaglia contro i militari Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali C. P. B., 19enne digià noto alle forze dell’ordine. È successo questa notte quando un cittadino ha allertato una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio. Un giovane voleva introdursi nella sua auto, le sue intenzioni non erano chiare. Idella stazione locale lo hanno sorpreso ancora nei pressi del veicolo, visibilmente agitato. Piuttosto che allontanarsi, il 19enne si èto contro i militari e ha provato – senza risultati – a sottrarre loro ladalla fondina. Bloccato e ...