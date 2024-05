Automobili - arriva l’obbligo dei dispositivi Adas su tutte le auto | occhio alle multe

(Di sabato 4 maggio 2024) A partire dal 7 luglio 2024, un nuovo obbligo si aggiunge alla lista delle regole per chi possiede un veicolo in Europa. Secondo il Regolamento UE 2019/2144, tutti i veicoli, compresi quelli di precedente omologazione, dovranno essere dotati diAdvanced Driver Assistance Systems (), o Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida. Questa mossa fa parte di una strategia più ampia della Commissione europea volta a ridurre gli incidenti stradali e avvicinarsi alla “Vision zero“, l’obiettivo di ridurre a zero il tasso di vittime e feriti gravi entro il 2050. Cosa sono ie a cosa servono Glicomprendono una serie di tecnologie avanzate progettate per rendere la guida più sicura, proteggendo il veicolo da incidenti e imprevisti durante la marcia. Tra i ...

