I David premiano il cinema impegnato… a farci la morale

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 mag – C’era da aspettarselo: a Matteo Garrone va ildi Donatello 2024 per il miglior film e la migliore regia per “Io Capitano”. Se l’Oscar ci aveva salvato da questa eventualità ci ha pensato la kermesse Made in Italy a rendere gli onori alla. Idi Garrone e Cortellesi A confermare i successi del botteghino sono arrivati anche i premi per Paola Cortellesi come migliore attrice e regista debuttante per il suo stra-acclamato “C’è ancora domani”. Alla fine però a vincere è Io capitano di Matteo Garrone, come poteva essere altrimenti? Con le peripezie di Seydou e Moussa che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa, non poteva non portarsi a casa ben sette statuette tra cui le due più importanti: miglior film, regia, fotografia, ...