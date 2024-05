In giro per Formia con banconote false | denunciata coppia

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio 2024 – I carabinieri del NORM-Sezione Radiomobile di, durante un normale posto di controllo hanno fermato un uomo classe 91 originario die una donna classe 94 lei residente a Mondragone (CE), che hanno fin da subito mostrato tensione alla richiesta dei documenti da parte dei due carabinieri. Questi ultimi, insospettiti hanno posto particolare attenzione ai movimenti della donna che nell’aprire il portafogli in cui teneva la propria arta di identità ha fatto intravedere dueda cento euro. Alla vista dellei militari hanno richiesto che gli fossero consegnate per valutarne la genuinità dato che da un primo controllo tattile i militari hanno iniziato a nutrire i primi sospetti. La verifica è così continuata grazie alla collaborazione di un istituto ...

