Calciomercato Napoli, nuovo nome per la mediana: Obiang del Sassuolo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Calciomercato Napoli: gli azzurri continuano a cercare un centrocampista e il nome nuovo sarebbe quello di Pedro Obiang del Sassuolo Sin da inizio Calciomercato, il Napoli si è messo alla ricerca di un centrocampista. Un mediano fisico che potesse far coppia con Fabian Ruiz. L’infortunio di Diego Demme, poi, ha obbligato gli azzurri a dover mettere il piede sull’acceleratore alla ricerca di un sostituto. E nel marasma di nomi sondati, l’ultimo arriverebbe dalla Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sul taccuino del d.s. Cristiano ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021): gli azzurri continuano a cercare un centrocampista e ilsarebbe quello di PedrodelSin da inizio, ilsi è messo alla ricerca di un centrocampista. Un mediano fisico che potesse far coppia con Fabian Ruiz. L’infortunio di Diego Demme, poi, ha obbligato gli azzurri a dover mettere il piede sull’acceleratore alla ricerca di un sostituto. E nel marasma di nomi sondati, l’ultimo arriverebbe dalla Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sul taccuino del d.s. Cristiano ...

