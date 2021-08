Amichevole Juventus Atalanta: tutti i dettagli sul match dell’Allianz Stadium (Di mercoledì 4 agosto 2021) Amichevole Juventus Atalanta, è ufficiale: si giocherà all’Allianz Stadium. tutti i dettagli legati al test match Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto che il 14 agosto, alle 20.30, sfiderà l’Atalanta in Amichevole all’Allianz Stadium. Di seguito riportato il comunicato del club. «Sabato 14 agosto, alle ore 20.30, la Juve affronterà in un’Amichevole tutta italiana l’Atalanta, a otto giorni dall’esordio in campionato contro l’Udinese (22 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021), è ufficiale: si giocherà all’Allianzlegati al testAttraverso il proprio sito ufficiale, laha reso noto che il 14 agosto, alle 20.30, sfiderà l’inall’Allianz. Di seguito riportato il comunicato del club. «Sabato 14 agosto, alle ore 20.30, la Juve affronterà in un’tutta italiana l’, a otto giorni dall’esordio in campionato contro l’Udinese (22 ...

Advertising

juventusfc : Doppia amichevole in arrivo per le #JuventusWomen! Le convocate per Montpellier e Barcellona ??… - forumJuventus : ?? Il 14/8 si torna allo Juventus Stadium! ?? Amichevole con l'Atalanta powered by @socios ?? Tutte le info su prezz… - juventusfc : ???? La mattinata allo Juventus Training Center ?? Le foto ??? - asti_gioachino : RT @LeonettiFrank: 14 agosto amichevole Juventus - Atalanta allo Stadium con la presenza del pubblico - GiAdUzZoLa90 : RT @DiMarzio: L'Allianz Stadium è pronto ad aprire le porte al pubblico: il 14 agosto capienza al 50% per l’amichevole tra @juventusfc e @A… -