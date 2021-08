Calciomercato Cagliari: Nandez in ritiro? Presenza incerta dell’uruguaiano (Di martedì 3 agosto 2021) Nahitan Nandez arriva oggi in Sardegna dall’Uruguay: incerta la sua Presenza nel ritiro del Cagliari ad Aritzo Dopo una settimana di permesso extra, oggi Nahitan Nandez è atteso a Cagliari. Il giocatore rientra dalle vacanze in Uruguay. Come riporta Tuttosport è sempre in corso la trattativa con l’Inter ed è incerta la Presenza di Nandez al ritiro del Cagliari ad Aritzo, dove non è presente neanche Diego Godin rimasto ad Asseminello. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Nahitanarriva oggi in Sardegna dall’Uruguay:la suaneldelad Aritzo Dopo una settimana di permesso extra, oggi Nahitanè atteso a. Il giocatore rientra dalle vacanze in Uruguay. Come riporta Tuttosport è sempre in corso la trattativa con l’Inter ed èladialdelad Aritzo, dove non è presente neanche Diego Godin rimasto ad Asseminello. L'articolo proviene da Calcio News 24.

