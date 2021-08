Vincenzo Milillo nuovo direttore generale del Foggia Calcio 1920 | ' Una sfida professionale che mi onora'

Advertising

l'Immediato

l'Immediato nuovo direttore generale del Foggia Calcio 1920. Lo ha comunicato la società rossonera: Vincenzo Milillo, uomo di fiducia della famiglia Canonico, ha rivestito in passato la carica di direttore generale. "Il ruolo di dg è un incarico stimolante e di grande responsabilità che cercherò di svolgere mettendo a disposizione del Calcio Foggia 1920 il massimo impegno e la massima serietà". Dopo Canonico e Belviso, un altro ex dirigente del Bisceglie entra a far parte dell'organigramma societario del Foggia: si tratta di Vincenzo Milillo.