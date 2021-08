Vanessa Ferrari medaglia d’argento nel corpo libero: storico podio per la ginnasta alla sua quarta Olimpiade (Di lunedì 2 agosto 2021) Vanessa Ferrari è medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo nel corpo libero. L’atleta azzurra, 30 anni, conquista il podio alla sua quarta partecipazione ai Giochi. L’ultima medaglia azzurra nella ginnastica artistica risaliva al 1928. Infortuni, cinque interventi chirurgici, medaglie di legno, dopo una vita sportiva di sofferenze, passata a inseguire il podio olimpico, la ginnasta di Orzinuovi, nel Bresciano, raggiunge l’obiettivo inseguito per l’intera carriera. Lo fa con un esercizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021)alle Olimpiadi di Tokyo nel. L’atleta azzurra, 30 anni, conquista ilsuapartecipazione ai Giochi. L’ultimaazzurra nella ginnastica artistica risaliva al 1928. Infortuni, cinque interventi chirurgici, medaglie di legno, dopo una vita sportiva di sofferenze, passata a inseguire ilolimpico, ladi Orzinuovi, nel Bresciano, raggiunge l’obiettivo inseguito per l’intera carriera. Lo fa con un esercizio ...

