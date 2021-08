Bologna 2 agosto 2021. L’intervento del presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, nel 41° anniversario della strage alla stazione (Di lunedì 2 agosto 2021) Di seguito il testo della comunicazione letta questa mattina in Piazza Medaglie d’Oro dal presidente Paolo Bolognesi a nome dell’Associazione fra i famigliari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. “Scriveva Norberto Bobbio:‘Fra tutte le azioni delittuose che gli uomini possono compiere contro altri uomini, la strage è quella che più si avvicina al male radicale: è il massimo delitto, l’omicidio diretto consapevolmente ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 2 agosto 2021) Di seguito il testocomunicazione letta questa mattina in Piazza Medaglie d’Oro dala nomefra i famigliarididel 21980. “Scriveva Norberto Bobbio:‘Fra tutte le azioni delittuose che gli uomini possono compiere contro altri uomini, laè quella che più si avvicina al male radicale: è il massimo delitto, l’omicidio diretto consapevolmente ...

RaiNews : Un vecchio super8 girato quasi per caso: il 2 agosto 1980 nella sala d’aspetto della stazione di Bologna una bomba… - repubblica : Due Agosto, Bologna non dimentica. Cartabia: 'La nube si sta alzando: fidatevi' - direzioneprc : 2 agosto 1980. Noi non dimentichiamo #Bologna - Rosanna5791 : RT @serracchiani: 2 Agosto 1980. Bologna. Per non dimenticare. - tizziviola : RT @Anpinazionale: Il 2 agosto 1980, 41 anni fa, la strage fascista di #Bologna 85 morti e 200 feriti #laMemorianonmuore -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna agosto 2 agosto 1980: 41 anni fa la strage di Bologna Ci furono 85 morti e 200 feriti per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. La più piccola aveva 3 anni e si chiamava Angela Fresu, il più anziano era Antonio Montanari, 86 anni. La ...

Diocesi: Cesena, morto don Corrado Mongiusti. Domani i funerali celebrati dal vescovo Regattieri I funerali saranno celebrati domani, martedì 3 agosto, alle 10, in cattedrale a Cesena. La Messa di ... Entrato nel seminario diocesano a 11 anni, ha studiato teologia a Fano e a Bologna. Venne ordinato ...

Gli appuntamenti di lunedì 2 agosto a Bologna e dintorni: alla scoperta di Rossini La Repubblica Alla stazione di Bologna la commemorazione della strage del 1980 Foto: La Presse/Stefano De Grandis. 2 agosto 2021, h 10.25, stazione di Bologna. Il triplice fischio e poi un minuto di raccoglimento. In un crocevia di arrivi e partenze, per un ...

La Rai non dimentica la strage di Bologna Anche quest’anno, a quarantuno anni di distanza da quel 2 agosto del 1980, la Rai ricorderà il più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra quando, alle 10.25, nella sala d’as ...

Ci furono 85 morti e 200 feriti per la strage alla stazione didel 21980. La più piccola aveva 3 anni e si chiamava Angela Fresu, il più anziano era Antonio Montanari, 86 anni. La ...I funerali saranno celebrati domani, martedì 3, alle 10, in cattedrale a Cesena. La Messa di ... Entrato nel seminario diocesano a 11 anni, ha studiato teologia a Fano e a. Venne ordinato ...Foto: La Presse/Stefano De Grandis. 2 agosto 2021, h 10.25, stazione di Bologna. Il triplice fischio e poi un minuto di raccoglimento. In un crocevia di arrivi e partenze, per un ...Anche quest’anno, a quarantuno anni di distanza da quel 2 agosto del 1980, la Rai ricorderà il più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra quando, alle 10.25, nella sala d’as ...