Love is in the air anticipazioni dal 2 al 6 agosto 2021, scontri e liti tra Eda e Serkan (Di domenica 1 agosto 2021) Scintille in arrivo tra Eda e Serkan nelle puntate di Love is in the air in onda dal 2 al 6 agosto 2021, in quanto non si risparmieranno nessun tipo di discussione. Serkan è concentrato per terminare la presentazione del nuovo progetto, ma il problema è collaborare ancora con la Yildiz, ci riuscirà? Intanto Eda si sente poco bene e il Bolat decide di fare qualcosa per lei. Infine Serkan prende una decisione importante per la sua vita e il suo futuro. Gli episodi già trasmessi da Canale 5 sono disponibili on demand su Mediaset Play. Tutto sulle puntate di Love is in the air ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 1 agosto 2021) Scintille in arrivo tra Eda enelle puntate diis in the air in onda dal 2 al 6, in quanto non si risparmieranno nessun tipo di discussione.è concentrato per terminare la presentazione del nuovo progetto, ma il problema è collaborare ancora con la Yildiz, ci riuscirà? Intanto Eda si sente poco bene e il Bolat decide di fare qualcosa per lei. Infineprende una decisione importante per la sua vita e il suo futuro. Gli episodi già trasmessi da Canale 5 sono disponibili on demand su Mediaset Play. Tutto sulle puntate diis in the air ...

virginiaacorti : RT @OUTSIDES0F: ma perché parlate della musica di niall se non avete mai ascoltato una singola canzone? pls ok non ha scritto sign of the t… - paynowife : per le sangiovannine che pensano che louis non abbia voce: andiamo ad ascoltare end of the day e love you goodbye? - ALWA5YOU : RT @OUTSIDES0F: ma perché parlate della musica di niall se non avete mai ascoltato una singola canzone? pls ok non ha scritto sign of the t… - 98wkend : RT @OUTSIDES0F: ma perché parlate della musica di niall se non avete mai ascoltato una singola canzone? pls ok non ha scritto sign of the t… - CRXSSY0URM1ND : RT @OUTSIDES0F: ma perché parlate della musica di niall se non avete mai ascoltato una singola canzone? pls ok non ha scritto sign of the t… -