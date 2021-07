Nuoto, Federica Pellegrini: “La staffetta mista cresce anno dopo anno. Ce la metteremo tutta in finale” (Di venerdì 30 luglio 2021) Una staffetta azzurra femminile nella 4×100 mista che ha fatto sognare nella batteria con Margherita Panziera, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e lei, Federica Pellegrini. Una staffetta che chiude la sua batteria appena dietro l’Australia e con il quarto tempo complessivo, alle spalle anche di Canada e USA. Grandi soddisfazioni, dunque, per Federica Pellegrini, che come spesso capita fa soprattutto i complimenti alle compagne d’avventura “E’ bello, questa staffetta mista sta crescendo ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Unaazzurra femminile nella 4×100che ha fatto sognare nella batteria con Margherita Panziera, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e lei,. Unache chiude la sua batteria appena dietro l’Australia e con il quarto tempo complessivo, alle spalle anche di Canada e USA. Grandi soddisfazioni, dunque, per, che come spesso capita fa soprattutto i complimenti alle compagne d’avventura “E’ bello, questastando ...

